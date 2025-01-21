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ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع للتزلج بتركيا

ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع للتزلج بتركيا
22 يناير 2025 00:43

ارتفع عدد قتلى حريق منتجع للتزلج في تركيا إلى 76 شخصا، وذلك حسبما أعلن وزير الداخلية التركى على يرلي كايا.
وبحسب المسؤولين فقد اندلع حريق في فندق مكون من 12 طابقاً في منتجع تزلج شهير شمال غربى تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أثناء عطلة مدرسية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 76 شخصا، من بينهم اثنان على الأقل توفيا نتيجة قفزهما من المبنى هرباً من النيران.
كما أصيب 51 شخصاً آخرين في الحريق الذي وقع في فندق جراند كارتال في كارتل كايا، في جبال كوروجلو بمحافظة بولو، على بعد نحو 300 كيلومتر شرق إسطنبول، وفقا لما ذكره وزير الداخلية علي يرلي كايا. 
ووقع الحريق في بداية العطلة الشتوية للمدارس التي تمتد لأسبوعين، حيث تكون الفنادق في المنطقة مكتظة. وقال يرلي كايا: «نحن في ألم عميق. للأسف فقدنا 76 روحا في الحريق الذي اندلع في هذا الفندق»، مضيفا أنه فحص الموقع بعد الحريق.
وتابع أنه جرى التعرف على 45 من القتلى الـ 76، بينما لا يزال العمل جارياً للتعرف على باقي الضحايا. وقال وزير الصحة التركي، كمال مميش أوغلو، إن أحد المصابين على الأقل في حالة خطيرة، بينما تم علاج 17 شخصا آخرين وخرجوا من المستشفى. وبحسب يرلي كايا فقد كان يتواجد بالفندق 238 نزيلاً مسجلاً.

 

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