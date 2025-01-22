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ترامب: بايدن ترك لي رسالة "ملهمة" في البيت الأبيض

ترامب: بايدن ترك لي رسالة "ملهمة" في البيت الأبيض
22 يناير 2025 07:40

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن سلفه جو بايدن ترك له رسالة "لطيفة وملهمة" داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في استمرار لتقليد يوم التنصيب.

وأضاف ترامب لصحفيين أمس الثلاثاء إنه فتح الرسالة مساء الاثنين وكان يفكر في إتاحتها للجمهور. وأشار إلى أن بايدن نصحه بالاستمتاع بفترة ولايته وأكد على أهمية المنصب.

وقال ترامب "إنها رسالة لطيفة للغاية رسالة ملهمة قليلاً". وأضاف "جاء فيها، 'إلى رقم 47'استمتع بها (بفترتك الرئاسية). قم بعمل جيد، من المهم للغاية أن تعرف مدى أهمية المنصب".

وقال ترامب، الذي تولى ولايته الثانية في البيت الأبيض يوم الاثنين، إنه شعر بأنه يجب أن يسمح للناس برؤية الرسالة.

وجد ترامب الرسالة المكتوبة بخط اليد على المكتب يوم الاثنين خلال حفل في المكتب البيضاوي بعد أن سأله صحفي عما إذا كان قد تلقى رسالة من بايدن. ورفعها أمام الكاميرات، وأظهر الرقم "47" مكتوباً بخط اليد، قائلاً إنه سيقرأها على انفراد قبل أن يقرر ما إذا كان سيكشف محتوياتها.

ترامب هو أول رئيس يخدم فترتين غير متتاليتين منذ جروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر، وترك رسالة لبايدن عندما تولى منصبه في يناير 2021.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
دونالد ترامب
البيت الأبيض
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