تحذيرات من حرائق جديدة في كاليفورنيا

حذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار الرياح الخطرة التي تضرب جنوب كاليفورنيا لمدة يومين إضافيين على الأقل، في وقت اندلعت حرائق جديدة يوم الثلاثاء، واستمرت حرائق ضخمة في منطقة لوس أنجليس بالاشتعال للأسبوع الثالث على التوالي.



كما استعد المسؤولون لحماية الأحياء المحترقة من خطر جريان الرماد السام في حال هطول الأمطار المتوقعة نهاية هذا الأسبوع.





وأفادت تقارير بأن الرياح هدأت بعض الشيء بعد ظهر الثلاثاء بعد أن بلغت سرعتها 96 كيلومتراً في الساعة في العديد من المناطق.



ومع ذلك، من المتوقع أن تعود الأجواء العاصفة اليوم الأربعاء، وفقاً لما ذكره رايان كيتل، خبير الأرصاد الجوية في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجليس.