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إندونيسيا تستأنف البحث عن مفقودين بعد انهيارات أرضية

إندونيسيا تستأنف البحث عن مفقودين بعد انهيارات أرضية
22 يناير 2025 09:20

استأنف رجال الإنقاذ الإندونيسيون اليوم الأربعاء البحث عن المفقودين بعد الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، التي أودت بحياة لا يقل عن 17 شخصاً.


وتدفقت مياه الأنهار الفائضة عبر تسع قرى في مقاطعة بيكالونجان بإقليم جاوة الوسطى، بينما انهمرت الانهيارات الأرضية على القرى الجبلية بعد الأمطار الغزيرة يوم الاثنين. 

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ودمرت الكوارث جميعها 25 منزلاً وسداً وثلاثة جسور رئيسية تربط القرى في بيكالونجان.

وتوقفت عملية البحث والإنقاذ يوم الثلاثاء بسبب الطقس السيء والانهيارات الأرضية والتضاريس الوعرة، حيث جعلت الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف المناطق المتضررة على طول الأنهار خطرة على رجال الإنقاذ.

المصدر: وكالات
إندونيسيا
انهيارات أرضية
فيضانات
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