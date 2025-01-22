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ترامب يعلن استعداده لبيع تيك توك لإيلون ماسك

ترامب يعلن استعداده لبيع تيك توك لإيلون ماسك
22 يناير 2025 10:13

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه منفتح على شراء الملياردير إيلون ماسك تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي إذا أراد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ذلك.

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وأضاف عندما سئل عما إذا كان منفتحًا على شراء ماسك للتطبيق "سأكون كذلك إذا أراد شراءها".
وأردف "لقد التقيت بأصحاب تيك توك، الملاك الكبار. لذا، ما أفكر في قوله لشخص ما هو "اشتره وأعط نصفه للولايات المتحدة الأميركية".

وأوقف تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أميركي مؤقتاً عن العمل للمستخدمين قبل قليل من سريان قانون يوم الأحد يحتم على شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق بيعه.




المصدر: وكالات
تيك توك
دونالد ترامب
ترامب
إيلون ماسك
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