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«الناتو» يدعو إلى تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي

«الناتو» يدعو إلى تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي
22 يناير 2025 21:25

دعت رادميلا شيكرينسكا، نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى تعميق الشراكة بين الحلف والاتحاد الأوروبي.
وقالت شيكرينسكا في كلمة أمام المؤتمر السنوي لوكالة الدفاع الأوروبية (EDA) في بروكسل اليوم، إنه «في هذا الوقت الخطير على أمننا، يعد تكثيف تعاوننا أمراً ضرورياً»، مشددة على أن دفاع الاتحاد الأوروبي «له أهمية كبيرة لحلف شمال الأطلسي؛ لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن عبر الأطلسي.
وأضافت أنه في «مواجهة المنافسة الاستراتيجية المتزايدة والحملات المزعزعة للاستقرار ضد أمننا وأسلوب حياتنا، فإن زيادة الاستثمار الدفاعي وزيادة الإنتاج الدفاعي يمثلان أولوية لضمان بقاء البلدان في أوروبا آمنة».. ورحبت بجهود الاتحاد الأوروبي المعززة لتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية، واكتساب القدرات التي تتزايد الحاجة إليها.
وشددت شيكرينسكا على أهمية أن يعمل «الناتو» والاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب لتجنب ازدواجية الجهود، وتحديد المزيد من الفرص للاستفادة من الخبرات والأدوات والموارد الفريدة لكليهما، وشجعت على المشاركة على أكمل وجه ممكن للصناعات الدفاعية للحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي والتي تساهم بالمعرفة التكنولوجية الأساسية، وتوفر القدرات المطلوبة بشكل عاجل.

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