تحذيرات من رياح خطرة وحرائق جديدة في جنوب كاليفورنيا

لوس أنجلوس (وكالات)

حذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار الرياح الخطرة التي تضرب جنوب كاليفورنيا لمدة يومين إضافيين على الأقل، في وقت اندلعت فيه حرائق جديدة يوم الثلاثاء، واستمرت حرائق ضخمة في منطقة لوس أنجلوس بالاشتعال للأسبوع الثالث على التوالي. كما استعد المسؤولون لحماية الأحياء المحترقة من خطر جريان الرماد السام في حال هطول الأمطار المتوقعة نهاية هذا الأسبوع. وأفادت تقارير بأن الرياح هدأت بعض الشيء بعد ظهر الثلاثاء بعد أن بلغت سرعتها 96 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق، لكن من المتوقع أن تعود الأجواء العاصفة، وفقاً لما ذكره رايان كيتل، خبير الأرصاد الجوية في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس. وأفاد ديفيد أكونا، المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا بأن تمركز شاحنات الإطفاء والطائرات المخصصة لرش المياه في جميع أنحاء المنطقة ساعد الفِرق على إخماد عدة حرائق صغيرة اندلعت في مقاطعتي لوس أنجلوس وسان دييجو بسرعة.