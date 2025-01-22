الخميس 23 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: نهاية الاحتجاز التعسفي لطاقم سفينة «جالاكسي»

سفينة «جالاكسي ليدر» (أرشيفية)
23 يناير 2025 01:15

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل أراضي سورية غير مقبول ولا مبرر
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا

قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، أمس، إن إطلاق سراح طاقم سفينة «جالاكسي ليدر» يعد خبراً ساراً يضع نهاية للاحتجاز التعسفي والبعد الذي عانى منه الطاقم وأسرهم لأكثر من عام. وأضاف جروندبرج في بيان له أن «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح»، وحث جماعة «الحوثي» على إطلاق بقية المحتجزين والمختطفين لديها وعلى «إنهاء جميع الهجمات البحرية». وأشار إلى أن هذه التدابير ضرورية لتهيئة مساحة الوساطة، الأمر الذي سيسهل على المدى الطويل استئناف العملية السياسية اليمنية التي طال انتظارها من قبل ملايين اليمنيين. وأعرب المبعوث الأممي عن امتنانه لسلطنة عمان «على جهودها الحثيثة والدؤوبة في الدعوة إلى إطلاق سراح طاقم جالاكسي ليدر»، كما شكرها على «دعمها الثابت في الدعوة إلى إطلاق سراح أفراد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتقلين تعسفياً لدى جماعة «الحوثي».
وكانت جماعة «الحوثي» قد أفرجت، أمس، عن طاقم السفينة «جالاكسي ليدر» المحتجزين لديها منذ نوفمبر 2023، حين قامت قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر بالاستيلاء على السفينة التي ترفع علم جزر الباهاما والمملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، بينما ينتمي أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً إلى أربع دول هي أوكرانيا وبلغاريا والفلبين والمكسيك.
ونفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن التي تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، وأغرقوا سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا أربعة بحارة على الأقل.
وأدت الهجمات البحرية إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها عبر رحلات أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية لأكثر من عام.

الأمم المتحدة
المبعوث الأممي
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
جماعة الحوثي
الملاحة البحرية
السواحل اليمنية
البحر الأحمر
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
"أدنوك للحفر" تفوز بعقد بقيمة 6.24 مليار درهم للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية في الدولة
اقتصاد
"أدنوك" تخفض كثافة الانبعاثات في حقل شاه النفطي باستخدام الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:35
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
الرياضة
«بطل الشتاء».. «سباق ثنائي» بين الشارقة وشباب الأهلي
اليوم 12:30
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
الرياضة
تعرف على المباريات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ «أبطال أوروبا»
اليوم 12:27
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
الرياضة
ترشيح «المدرب الصارم» لقيادة دورتموند
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©