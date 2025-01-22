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ترامب مخاطباً بوتين: حان وقت "عقد صفقة"

ترامب مخاطباً بوتين: حان وقت "عقد صفقة"
22 يناير 2025 23:10

في منشور شاركه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" موجهاً رسالة إلى بوتين والشعب الروسي .
وجاء في المنشور: «لا أتطلع لإيذاء روسيا، أحب الشعب الروسي وكانت دائماً علاقاتي جيدة جداً مع بوتين، لقد خدعنا اليسار الراديكالي لتشويه روسيا».
وأضاف: «يجب ألا ننسى أبداً أن روسيا ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، حيث خسرنا ما يقرب من 60 مليون شخص في هذه الحرب، بعد كل ما قيل، سأقوم بإنهاء الصراع الذي دخلته والذي جعل اقتصادها يتدهور».
وتابع: «يجب إيقاف هذه الحرب العبثية، وإذا لم نتمكن من إبرام صفقة لإنهائها فلن يكون لدي خيار آخر سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات على أي شيء تبيعه روسيا للولايات المتحدة ومختلف الدول المشاركة الأخرى».
وأضاف: «دعونا ننتهي من هذه الحرب، التي لم تكن لتبدأ لو كنت رئيسًا!».
وتابع: «يمكننا أن نفعل ذلك بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة، والطريقة السهلة هي الأفضل دائماً».
واختتم: «حان الوقت يا بوتين "لعقد صفقة"، لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح».

 

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