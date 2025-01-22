وزير الخارجية السعودي يزور لبنان اليوم

بيروت (وكالات)

يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لبنان اليوم، في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي سعودي إلى بيروت منذ 15 عاماً.

وتستغرق الزيارة يوماً واحداً، حيث سيلتقي الأمير فيصل، الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، الذي سيسلمه دعوة رسمية لزيارة السعودية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ومن المتوقع أن يلتقي الدبلوماسي الكبير أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وقال الأمير فيصل، في حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الثلاثاء الماضي، إن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين، شيئاً إيجابياً للغاية، معرباً عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة «في المستقبل غير البعيد».