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الرئيس المصري: ندفع بمنتهى القوة لتنفيذ اتفاق هدنة غزة كاملاً

فلسطيني يجلس وسط الدمار في حي الشجاعية بمدينة غزة (أ ف ب)
23 يناير 2025 01:15

القاهرة (الاتحاد)

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن بلاده ستدفع بمنتهى القوة نحو تنفيذ اتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة بالكامل سعياً لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلاً للحياة.
وشدد السيسي في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة على أن مصر ترفض «محاولات التهجير» بشكل قاطع حفاظاً على وجود القضية الفلسطينية ذاتها، مضيفاً أن مصر تسعى بكل طاقاتها وجهودها لنبذ العنف والسعي نحو السلام. 
في الأثناء، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس، حسب ما ذكرته صحيفة بوليتيكو الأميركية.
وذكر مسؤولون ومستشارون في الحزب الجمهوري أن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز ووزير الخارجية الجديد ماركو روبيو سيبدأان العمل في القضية على الفور تقريباً.

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