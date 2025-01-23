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ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
23 يناير 2025 07:42

انتشل رجال الإنقاذ في إندونيسيا أربع جثث إضافية بعد استئناف عمليات البحث، عن المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، مما رفع حصيلة القتلى إلى 21 شخصا.
واجتاحت مياه الأنهار الفائضة تسع قرى في منطقة بيكالونجان بمقاطعة جاوة الوسطى، كما تدفقت الانهيارات الأرضية على القرى الجبلية بعد الأمطار الغزيرة يوم الاثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ عمال الإنقاذ وهم يحفرون بشدة في القرى التي تحولت فيها الطرق وحقول الأرز الخضراء المتدرجة إلى طين بني غامق، وغطت القرى بالطين الكثيف والصخور والأشجار المقتلعة. وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية، عبد المهاري، إن الفيضانات تسببت في انهيار أرضي طمر منزلين ومقهى في منطقة منتجع بيتونجكريون.

وأسفرت الكوارث مجتمعة عن تدمير 25 منزلا وسدا وثلاثة جسور رئيسية تربط القرى في بيكالونجان. كما أصيب 13 شخصا على الأقل، وأجبر ما يقرب من 300 شخص على الفرار إلى ملاجئ حكومية مؤقتة. وتوقفت عمليات البحث والإنقاذ التي أعاقتها الأحوال الجوية السيئة والانهيارات الطينية والتضاريس الوعرة، بعد ظهر يوم الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف الذي جعل المناطق المتضررة على طول الأنهار خطرة على فرق الإنقاذ.

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المصدر: وكالات
الانهيارات الأرضية
الفيضانات
إندونيسيا
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