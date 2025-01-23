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المكسيك تنصب خياماً ضخمة على الحدود الأميركية تحسباً لترحيل المهاجرين

المكسيك تنصب خياماً ضخمة على الحدود الأميركية تحسباً لترحيل المهاجرين
23 يناير 2025 08:17

نصبت المكسيك خياماً ضخمة على الحدود الأميركية الأربعاء استعداداً لتنفيذ الرئيس دونالد ترامب تعهده بعكس موجة الهجرة الجماعية.

وفي أرض خالية قرب الحدود مع إل باسو بولاية تكساس، رفعت الرافعات الهياكل المعدنية لخيام مؤقتة في سيوداد خواريز.

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وأعلنت مدينة نوجاليس المكسيكية، المقابلة لمدينة نوجاليس بولاية أريزونا، أنها ستبني ملاجئ في ملاعب كرة القدم وفي صالة رياضية.

وأطلقت المدينتان الحدوديان ماتاموروس وبييدراس نيجراس جهوداً مماثلة.

وأشارت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في مؤتمرها الصحفي اليومي إلى أن عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم يوم الثلاثاء كان أقل من المتوسط اليومي البالغ حوالي 500 شخص العام الماضي.

  وبعيداً عن الخيام، تقوم الحكومة المكسيكية ببناء تسع ملاجئ في مدن الحدود لاستقبال المرحلين.

وأفادت بأنها ستستخدم أيضا المنشآت الحالية في تيخوانا وسيوداد خواريز وماتاموروس لاستقبال المهاجرين الذين تم إلغاء مواعيدهم لطلب اللجوء في الولايات المتحدة في يوم التنصيب.

المصدر: وكالات
المهاجرين
الولايات المتحدة الأميركية
المكسيك
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