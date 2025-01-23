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ولي العهد السعودي يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي

محمد بن سلمان
23 يناير 2025 08:49

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
وهنأ ولي العهد السعودي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه الرئاسة، وأبلغه خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه معه الخميس رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة.
ونقل ولي العهد أيضا خلال مكالمته مع ترامب تهنئة الملك سلمان، وفق بيان للخارجية السعودية، مؤكدا "رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع".


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