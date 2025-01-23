موسكو تحذّر من تدخل الناتو في أوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تدخل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا يهدد بتصعيد جامح يخرج الصراع عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن هذا أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا.

وقالت زاخاروفا، للصحفيين، "إن تدخل قوات الناتو في أوكرانيا يهدد بتصعيد جامح للصراع يخرج عن نطاق السيطرة وهو أمر غير مقبول بشكل قاطع لروسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضافت زاخاروفا أن "موسكو ستراقب عن كثب الوضع في بحر البلطيق وسترد على الانتهاكات التي ترتكبها سفن الدول الأعضاء في حلف الناتو". وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى". وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.