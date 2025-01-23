الجمعة 24 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موسكو تحذّر من تدخل الناتو في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
23 يناير 2025 18:59

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تدخل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا يهدد بتصعيد جامح يخرج الصراع عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن هذا أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا.
وقالت زاخاروفا، للصحفيين، "إن تدخل قوات الناتو في أوكرانيا يهدد بتصعيد جامح للصراع يخرج عن نطاق السيطرة وهو أمر غير مقبول بشكل قاطع لروسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضافت زاخاروفا أن "موسكو ستراقب عن كثب الوضع في بحر البلطيق وسترد على الانتهاكات التي ترتكبها سفن الدول الأعضاء في حلف الناتو". وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى". وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تأمر بإجلاء سكان من خاركيف
الكرملين يردّ على دعوة ترامب بشأن أزمة أوكرانيا
المصدر: د ب أ
روسيا
الناتو
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت وسط دمار شامل في جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كارثة إنسانية غير مسبوقة تتكشف في غزة
اليوم 01:06
انتهاكات الحوثي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترحيب يمني بقرار ترامب تصنيف «الحوثي» «منظمةً إرهابيةً»
اليوم 01:06
منزل مدمر في بلدة الناقورة جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب
اليوم 01:06
طفل يلعب بعد حصوله على خبز في جنوب دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: سوريا من أكثر الأوضاع الإنسانية تعقيداً في العالم
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©