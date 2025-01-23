أوكرانيا تأمر بإجلاء سكان من خاركيف

أمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء العائلات التي تضم أطفالا من 16 بلدة في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا بسبب قربها من خط الجبهة، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف اليوم الخميس.

وأوضح حاكم المنطقة الحدودية مع روسيا، عبر تطبيق "تلغرام"، أنه "ينبغي إجلاء 267 طفلا وعائلاتهم من 16 منطقة" قريبة من خط الجبهة.

وقُتلت امرأة، تبلغ 54 عاما، في المنطقة اليوم، نتيجة طائرة مسيّرة متفجرة، بحسب الحاكم.

وتعتبر مدينة كوبيانسك وضواحيها مركزا مهما للسكك الحديد، ويعبرها نهر "أوسكيل" الذي أصبح خط مواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وتمكنت القوات الروسية من إنشاء رأس جسر على الضفة الغربية للنهر من خلال عبوره في شمال المدينة في مطلع يناير.

وتواجه قوات كييف أيضا صعوبات في منطقة دونيتسك الشرقية، وخصوصا حول مدينة بوكروفسك التي تعتبر مركزا لوجستيا مهما للجيش الأوكراني، والغنية بالفحم.

وبات الجيش الروسي حاليا على بعد بضعة كيلومترات من بوكروفسك، حيث يسيطر على الطرفين الجنوبي والشرقي للمدينة، كما يتقدم غربا نحو منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة وعاصمتها دنيبرو.