الجمعة 24 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تأمر بإجلاء سكان من خاركيف

عائلات في مركز إيواء بعد إجلائها من منطقة خاركيف
23 يناير 2025 20:17

أمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء العائلات التي تضم أطفالا من 16 بلدة في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا بسبب قربها من خط الجبهة، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف اليوم الخميس.
وأوضح حاكم المنطقة الحدودية مع روسيا، عبر تطبيق "تلغرام"، أنه "ينبغي إجلاء 267 طفلا وعائلاتهم من 16 منطقة" قريبة من خط الجبهة.
وقُتلت امرأة، تبلغ 54 عاما، في المنطقة اليوم، نتيجة طائرة مسيّرة متفجرة، بحسب الحاكم.
وتعتبر مدينة كوبيانسك وضواحيها مركزا مهما للسكك الحديد، ويعبرها نهر "أوسكيل" الذي أصبح خط مواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية.
وتمكنت القوات الروسية من إنشاء رأس جسر على الضفة الغربية للنهر من خلال عبوره في شمال المدينة في مطلع يناير.
وتواجه قوات كييف أيضا صعوبات في منطقة دونيتسك الشرقية، وخصوصا حول مدينة بوكروفسك التي تعتبر مركزا لوجستيا مهما للجيش الأوكراني، والغنية بالفحم.
وبات الجيش الروسي حاليا على بعد بضعة كيلومترات من بوكروفسك، حيث يسيطر على الطرفين الجنوبي والشرقي للمدينة، كما يتقدم غربا نحو منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة وعاصمتها دنيبرو.

أخبار ذات صلة
موسكو تحذّر من تدخل الناتو في أوكرانيا
روسيا ترى فرصة «صغيرة» للتفاوض مع إدارة ترامب
المصدر: آ ف ب
خاركيف
إجلاء
جبهات القتال
أوكرانيا
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت وسط دمار شامل في جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كارثة إنسانية غير مسبوقة تتكشف في غزة
اليوم 01:06
انتهاكات الحوثي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترحيب يمني بقرار ترامب تصنيف «الحوثي» «منظمةً إرهابيةً»
اليوم 01:06
منزل مدمر في بلدة الناقورة جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب
اليوم 01:06
طفل يلعب بعد حصوله على خبز في جنوب دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: سوريا من أكثر الأوضاع الإنسانية تعقيداً في العالم
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©