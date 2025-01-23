ترامب يلقي أول خطاب أمام زعماء العالم

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة أعمال من العالم، اليوم الخميس، إلى أن يصنعوا منتجاتهم في الولايات المتحدة وإلا فإنهم قد يواجهون فرض رسوم جمركية عليها، في أول خطاب رئيسي له أمام زعماء العالم منذ توليه الرئاسة.

وقال ترامب، في مشاركة عن بعد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "تعالوا اصنعوا منتجاتكم في أميركا وسنقدم لكم أدنى الضرائب مقارنة بأي دولة أخرى على وجه الأرض".

وأضاف "لكن إذا لم تصنعوا منتجاتكم في أميركا، وهذا حقكم، فسوف تضطرون ببساطة إلى دفع رسوم جمركية".

وكرر الرئيس الأميركي، الاثنين لدى تسلمه مهامه في البيت الأبيض، نيته فرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وبينهم الصين، ولكن أيضا كندا والمكسيك المحميتين نظريا باتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث الواقعة في أميركا الشمالية.