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الكشف عن موعد ومكان أول جولة لوزير الخارجية الأميركي الجديد

ماركو روبيو وزير الخارجية الأميركي الجديد
23 يناير 2025 21:48

كشفت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن موعد ومكان أول جولة خارجية سيقوم بها وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو.
وقالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن روبيو سيقوم بأول جولة خارجية له الأسبوع المقبل متوجها إلى عدة دول في أميركا الوسطى بينها بنما.
وأوضحت بروس أن روبيو سيزور أيضا كوستاريكا وسلفادور وغواتيمالا وجمهورية الدومينيكان.
وأضافت "يتعلق الأمر بالتأكد من أنه إذا أردنا ضمان أمننا وازدهارنا وصحتنا، فعلينا أن نعتني بجيراننا. وفي عالم اليوم، نتحدث بالتأكيد عن أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى".
وتابعت "هناك سبب لكون هذه الزيارة هي الأولى. هذا يثبت مدى جديته في التعامل مع الأمور".
في خطاب تنصيبه الاثنين، كرر الرئيس دونالد ترامب تهديده بـ "استعادة" السيطرة على قناة بنما، الممر المائي بين المحيطين الأطلسي والهادئ والذي بنته الولايات المتحدة وافتتحته عام 1914 وانتقل إلى بنما عام 1999.
وتعد دول أميركا الوسطى السلفادور وغواتيمالا وهندوراس المصدر الرئيسي للهجرة إلى الولايات المتحدة وتعهد ترامب بوقفها كليا.
وقالت المتحدثة "أما في أميركا الوسطى، فالأمر يتعلق بسلسلة التوريد والاقتصاد وازدهار العلاقات بشكل عام".

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المصدر: وكالات
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