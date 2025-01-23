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ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في إندونيسيا

فرق إنقاذ في مكان انزلاق التربة في إندونيسيا
23 يناير 2025 23:13

ارتفعت، اليوم الخميس، حصيلة انزلاق التربة الذي وقع في إندونيسيا جراء أمطار غزيرة، إلى 22 قتيلا ولا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين فيما تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث وسط الوحول والحطام.
وأدت أمطار غزيرة في منطقة جبلية قرب مدينة "بيكالونغان" في ولاية جاوا الوسطى إلى انزلاق التربة الاثنين والذي تسبب بانهيار جسور وطمر سيارات ومنازل بالوحول.
وقال رئيس وكالة البحث والانقاذ في مدينة "سيمارانغ" المجاورة "بلغت الحصيلة 22 قتيلا ولا يزال أربعة أشخاص مفقودين".
تستخدم الفرق آليات ثقيلة لفتح الطرق لتمكين فرق الإغاثة من الوصول وأرسل نحو 200 عنصر إنقاذ للمشاركة في الجهود، على ما قال المسؤول المحلي محمد يوليان أكبر.

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