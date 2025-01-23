العراق: استقرار سوريا عامل حيوي للأمن الإقليمي

هدى جاسم (بغداد)

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، إن استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا يمثل عاملا حيويا للأمن الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء حسين مع وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس في إطار «المنتدى الاقتصادي العالمي» بمدينة دافوس السويسرية، وفق بيان للخارجية العراقية.

وتطرق حسين إلى التطورات في سوريا خلال اللقاء الذي بحث فيه مع نظيره السويسري العلاقات الثنائية.

وقال: «استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا يمثل عاملا حيويا للأمن الإقليمي»، مشيرا إلى الترابط الوثيق بين أمن سوريا واستقرار المنطقة.

وشدد على ضرورة اعتماد الحوار وسيلةً أساسية لتخفيف التوترات وتحقيق السلام الإقليمي.

من ناحية أخرى، أفاد بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان شمال العراق، أن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، التقى أمس، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دافوس.

وقال بارزاني إنهم «يولون أهمية للحفاظ على السلام والاستقرار في سوريا، وأعلن أنهم مستعدون لتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة للشعب السوري».