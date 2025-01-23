بدء حصر الأضرار في غزة

حسن الورفلي (غزة)

أعلنت وزارة الأشغال العامة بالحكومة الفلسطينية، أمس، أنها بدأت حصر أضرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالت الوزارة، إنها ستنشر 700 مهندس ضمن برنامج لمساعدة الشعب الفلسطيني من أجل ضمان تغطية شاملة ودقيقة للأضرار لتكون أساساً لعمل الحكومة في مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار لقطاع غزة.

وأضافت: «يأتي هذا التحرك ضمن خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع هيئة الصناديق العربية والإسلامية بتدخلاتها المتمثلة في عملية حصر الأضرار وإزالة الركام والإيواء المؤقت، وصولاً إلى إعادة الإعمار».