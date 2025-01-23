صد هجمات «حوثية» متزامنة في ثلاث محافظات يمنية

عدن (الاتحاد)

أعلن الجيش اليمني، أمس، إفشال هجمات ومحاولات تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه مواقعه على امتداد جبهات القتال في محافظات تعز ومأرب والجوف التي تشهد تصعيداً حوثياً للأسبوع الثاني على التوالي.

ونقل «المركز الإعلامي للقوات المسلحة» التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصادر عسكرية قولها، إن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في جبهة «الأحطوب» غربي محافظة تعز، وردت على مصادر النيران، موقعةً خسائر في صفوفها، وأجبرت مَن تبقى منها على الفرار، فيما جرح جنديان من أفراد الجيش. وأضافت أن قوات الجيش في جبهة «مقبنة» غربي تعز أحبطت تحركات معادية لتلك الميليشيات في منطقة «القحيفة» بعد رصدها وتعقبها، وأوقعت إصابات في صفوف المجاميع الحوثية.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش ردت على مصادر نيران معادية في جبهات عدة جنوبي محافظة مأرب، وتمكنت من تحييدها، وإيقاع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أنها تعاملت مع مصادر نيران معادية شرق مدينة «الحزم»، مركز محافظة الجوف، لافتةً إلى استهداف طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات «الحوثي» باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة ذاتها.

وصعّدت ميليشيات الحوثي خلال الأسابيع الماضية من هجماتها على مواقع القوات الحكومية على مناطق تماس تمتد مئات الكيلومترات في محافظات يمنية عدة، تركزت غالبيتها في مأرب وتعز والجوف.