الجمعة 24 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

صد هجمات «حوثية» متزامنة في ثلاث محافظات يمنية

جندي يمني خلال مواجهات مع الحوثيين في تعز (من المصدر)
24 يناير 2025 01:06

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ترحيب يمني بقرار ترامب تصنيف «الحوثي» «منظمةً إرهابيةً»
الأمم المتحدة: نهاية الاحتجاز التعسفي لطاقم سفينة «جالاكسي»

أعلن الجيش اليمني، أمس، إفشال هجمات ومحاولات تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه مواقعه على امتداد جبهات القتال في محافظات تعز ومأرب والجوف التي تشهد تصعيداً حوثياً للأسبوع الثاني على التوالي. 
ونقل «المركز الإعلامي للقوات المسلحة» التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصادر عسكرية قولها، إن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي في جبهة «الأحطوب» غربي محافظة تعز، وردت على مصادر النيران، موقعةً خسائر في صفوفها، وأجبرت مَن تبقى منها على الفرار، فيما جرح جنديان من أفراد الجيش. وأضافت أن قوات الجيش في جبهة «مقبنة» غربي تعز أحبطت تحركات معادية لتلك الميليشيات في منطقة «القحيفة» بعد رصدها وتعقبها، وأوقعت إصابات في صفوف المجاميع الحوثية.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش ردت على مصادر نيران معادية في جبهات عدة جنوبي محافظة مأرب، وتمكنت من تحييدها، وإيقاع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.
وأشارت إلى أنها تعاملت مع مصادر نيران معادية شرق مدينة «الحزم»، مركز محافظة الجوف، لافتةً إلى استهداف طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات «الحوثي» باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة ذاتها.
وصعّدت ميليشيات الحوثي خلال الأسابيع الماضية من هجماتها على مواقع القوات الحكومية على مناطق تماس تمتد مئات الكيلومترات في محافظات يمنية عدة، تركزت غالبيتها في مأرب وتعز والجوف.

الجيش اليمني
اليمن
الأزمة اليمنية
الأزمة في اليمن
الميليشيات الحوثية
ميليشيات الحوثي
جماعة الحوثي
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت وسط دمار شامل في جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كارثة إنسانية غير مسبوقة تتكشف في غزة
اليوم 01:06
انتهاكات الحوثي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترحيب يمني بقرار ترامب تصنيف «الحوثي» «منظمةً إرهابيةً»
اليوم 01:06
منزل مدمر في بلدة الناقورة جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب
اليوم 01:06
طفل يلعب بعد حصوله على خبز في جنوب دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: سوريا من أكثر الأوضاع الإنسانية تعقيداً في العالم
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©