السبت 25 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يطلب خفضاً "فورياً" لمعدلات الفائدة

ترامب
24 يناير 2025 07:37

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها عبر الانترنت أمام عدد كبير من قادة الأعمال المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "خفض معدلات الفائدة في شكل فوري"، علما أن الاحتياطي الفدرالي سيجتمع الثلاثاء.
وقال ترامب "مع أسعار النفط التي ستنخفض، أطالب بخفض معدلات الفائدة فورا وبالطريقة نفسها. يجب أن تنخفض في كل أنحاء العالم".
وردا على سؤال في وقت لاحق من اليوم في المكتب البيضوي، قال الرئيس الأميركي "عندما تنخفض أسعار النفط، ستنخفض الأسعار. وبالتالي لن يكون لدينا تضخم، وبذلك ستنخفض معدلات الفائدة". وأضاف "عندما تنخفض أسعار النفط، سيكون كل شيء أرخص بالنسبة إلى الأميركيين، وحتى بالنسبة إلى العالم".

أخبار ذات صلة
ترامب يقيل 12 مفتشاً
الولايات المتحدة تعلن تغيير اسم خليج المكسيك
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
النفط
أسعار الفائدة
دونالد ترامب
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
الرياضة
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
اليوم 12:30
وفاة لاعبة أثناء التدريب
الرياضة
وفاة لاعبة أثناء التدريب
اليوم 12:16
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
الترفيه
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
اليوم 11:59
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
الرياضة
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©