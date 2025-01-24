ترامب يطلب خفضاً "فورياً" لمعدلات الفائدة

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها عبر الانترنت أمام عدد كبير من قادة الأعمال المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "خفض معدلات الفائدة في شكل فوري"، علما أن الاحتياطي الفدرالي سيجتمع الثلاثاء.

وقال ترامب "مع أسعار النفط التي ستنخفض، أطالب بخفض معدلات الفائدة فورا وبالطريقة نفسها. يجب أن تنخفض في كل أنحاء العالم".

وردا على سؤال في وقت لاحق من اليوم في المكتب البيضوي، قال الرئيس الأميركي "عندما تنخفض أسعار النفط، ستنخفض الأسعار. وبالتالي لن يكون لدينا تضخم، وبذلك ستنخفض معدلات الفائدة". وأضاف "عندما تنخفض أسعار النفط، سيكون كل شيء أرخص بالنسبة إلى الأميركيين، وحتى بالنسبة إلى العالم".



