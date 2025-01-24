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المكسيك تستعد لاستقبال المهاجرين المرحلين

عمال يقومون بإنشاء خيمة عملاقة في سيوداد خواريز، المكسيك
24 يناير 2025 12:55

يجري العمل في شمال المكسيك على بناء نحو عشرة مراكز إيواء على الحدود مع الولايات المتحدة، تحسبا لعملية ترحيل لمكسيكيين سبق أن أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 
ومن المقرر الانتهاء من بناء مركزين للاستقبال مساء الخميس، على أن "تكون المراكز الأخرى جاهزة تماما بحلول نهاية الأسبوع"، حسبما قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى حول قدرتها الاستيعابية الإجمالية. 
وعلى الحدود البالغ طولها 3100 كيلومتر بين المكسيك والولايات المتحدة، لم يُبلّغ حتى الآن عن أي عمليات ترحيل وعد بها ترامب. ولم يتم ترحيل سوى أجانب أوقِفوا قبل تنصيب الرئيس الأميركي الاثنين الماضي.
وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بأن العمل جار على بناء مركز في ماتاموروس (شمال شرق) على الحدود مع ولاية تكساس حيث تم أيضا نصب خيام. 
ويجري أيضا بناء مراكز استقبال في ولايات حدودية أخرى هي باخا كاليفورنيا وسونورا وتشيواوا وكواهويلا ونيو ليون في إطار برنامج "المكسيك ترحب بكم بأذرع مفتوحة" الذي أعلنت عنه الرئيسة شينباوم.

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المصدر: وكالات
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