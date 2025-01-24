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كييف تهاجم منشأة نفطية ومصنعا داخل روسيا

حريق جراء قصف على مصفاة نفط في روسيا
24 يناير 2025 17:15

أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته، اليوم الجمعة، عن قصف بطائرات مسيّرة على مصفاة في منطقة ريازان الروسية جنوب موسكو، ومصنع لإنتاج مكونات دقيقة تستخدم في إنتاج الأسلحة في منطقة بريانسك في جنوب غرب العاصمة الروسية.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان، إن "قوات الدفاع الأوكرانية ضربت أهدافا مهمة للمحتلين في منطقتي ريازان وبريانسك الروسيتين".
وأضاف البيان أن هجوما بطائرات مسيّرة تسبب بـ "حرائق" في موقعين نفطيين في ريازان.
وأضاف أن "مصنع كريمني إل للمكونات الدقيقة في بريانسك تأثر أيضا".
وأكدت كييف أن هذه الشركة "إحدى الشركات الرائدة في صناعة الإلكترونيات الدقيقة في روسيا" وتصنع مكونات أنظمة الصواريخ الروسية والطائرات المقاتلة التي تستخدمها موسك.

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المصدر: آ ف ب
روسيا
منشأة نفطية
مصنع
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الجيش الأوكراني
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