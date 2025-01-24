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بدء عمليات طرد جماعي لمهاجرين في الولايات المتحدة

مهاجرون يلجؤون إلى كنيسة في أريزونا خوفا من الترحيل
24 يناير 2025 17:29

أوقفت السلطات الأميركية 538 مهاجرا غير نظامي ورحّلت المئات في عملية جماعية، على ما أعلنت الناطقة باسم الرئيس دونالد ترامب بعد أيام قليلة من توليه ولايته الثانية.
وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس"، إنّ "إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي"، مضيفة أنّه تمّ ترحيل "المئات" في طائرات عسكرية.
وأضافت أنّ "أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية. قطعت وعود وتمّ الوفاء بها".
كان ترامب وعد بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.
في هذا السياق، وقّع قرارات لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا بترحيل "أجانب مجرمين".
وفي وقت مبكر أمس الخميس، قال حاكم مدينة نيووارك راس ج. باراكا في بيان، إنّ عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "دهموا مبنى محليا... وألقوا القبض على سكان لا يحملون وثائق بالإضافة إلى مواطنين، من دون إبراز مذكّرة" توقيف.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وافق الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون لتوسيع فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه بهم الأجانب.

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المصدر: آ ف ب
ترحيل المهاجرين
دونالد ترامب
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