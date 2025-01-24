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"إيوين" تقطع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وإيرلندا

شجرة تسحق سيارة في اسكتلندا أثناء هبوب العاصفة "إيوين"
24 يناير 2025 17:44

اجتاحت رياح بقوة إعصار، اليوم الجمعة، إيرلندا وبريطانيا مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والشركات وتعطل المواصلات في شتى أرجاء المنطقة.
بلغت سرعة رياح العاصفة 183 كيلومترا في الساعة في "جالواي" وسط إيرلندا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الإيرلندية. وذكرت شركة الكهرباء الحكومية أنه اعتبارا من الساعة 0600 صباحا بالتوقيت المحلي، انقطعت الكهرباء عن 560 ألف منزل ومزرعة وشركة.
ولدى اقتراب العاصفة، أصدرت السلطات في أنحاء من إيرلندا وإيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في إنجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن.

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المصدر: د ب أ
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