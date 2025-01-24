أوكرانيا تعلّق على احتمال التفاوض بين بوتين وترامب

شددت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الجمعة، على رفضها أي مفاوضات سلام بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في غياب كييف وأوروبا.

وقال أندريه يرماك رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، عبر تطبيق "تلغرام"، إن بوتين يريد "التفاوض على مصير أوروبا من دون أوروبا. يريد التحدث عن أوكرانيا من دون أوكرانيا. هذا الأمر لن يحصل".

كان بوتين أكد، اليوم الجمعة، أنه مستعد لمفاوضات مع نظيره الأميركي بشأن أوكرانيا، غداة دعوة الرئيس الأميركي لعقد اجتماع فوري بينهما.

لكن لم تضع موسكو ولا واشنطن، حتى الآن، جدولا زمنيا حقيقيا لهذا اللقاء المرتقب.