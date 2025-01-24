الاتحاد الأوروبي يدعو روبيو إلى اجتماع

أعلن دبلوماسيون، اليوم الجمعة، أن كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية وجهت دعوة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو للمشاركة في اجتماع للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر التكتل الأوروبي.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقامة علاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي أدى اليمين لولاية ثانية هذا الأسبوع.

وتريد الدول السبعة والعشرون تجنب الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الأوروبية.

كما تريد إبقاء الولايات المتحدة في صفوفها بينما يعد دونالد ترامب بإنهاء أزمة أوكرانيا بسرعة، الأمر الذي يثير قلقا.

وتخشى دول التكتل الأوروبي من انتهاء دعم واشنطن لكييف.

وكتبت كايا كالاس إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، بحسب دبلوماسيين "في رسالتي إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، قدمت دعوة مفتوحة لحضور أحد اجتماعاتنا في أقرب وقت".

وأوضحت الدول الأعضاء أنها لم تتلق ردا بعد.

يجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون السبعة والعشرون، الاثنين، في بروكسل لدرس العلاقة مع الولايات المتحدة.

وتحدث دونالد ترامب، مرارا، عن "العجز التجاري المقدر بمئات المليارات من الدولارات" للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، مهددا بفرض رسوم على البضائع القادمة من الاتحاد.

ولم تتحدث كالاس هاتفيا بعد مع روبيو. والمحادثة الهاتفية الوحيدة التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي مع دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى كانت مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي.