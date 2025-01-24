أوكرانيا تجلي عائلات مع تقدم القوات الروسية

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات إجلاء إجبارية جديدة لعائلات تضم أطفالا في منطقة دونيتسك في شرق البلاد، حيث تواصل القوات الروسية تقدمها.

يأتي هذا الإعلان غداة قرار مماثل اتخذته السلطات في منطقة خاركيف (شمال شرق)، ما يعكس تراجع وضع الجيش الأوكراني.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك، على تطبيق تلغرام "قررنا بدء الإجلاء القسري للعائلات التي لديها أطفال" في 25 بلدة صغيرة واقعة بالقرب من مدينة بوكروفسك، وهي هدف للجيش الروسي.

وقال الحاكم إن 110 أطفال ما زالوا يعيشون في هذه المنطقة.

وأضاف في بيان "اليوم، مع تكثيف القصف على منطقة دونيتسك، ومعاناة الناس وموتهم كل يوم، أطلب من الأهل أن يتعاملوا مع عملية الإجلاء بمسؤولية كبيرة".

وتابع "يجب أن يعيش الأطفال بسلام وهدوء وألا يختبئوا من القصف".

وتتقدّم القوات الروسية المتفوقة في العديد والعتاد على الجبهة الشرقية منذ أكثر من عام، وتَسارع تقدّمها بشكل كبير منذ الخريف الماضي.