السبت 25 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السلطات الأميركية تبدأ ترحيل «المهاجرين المجرمين»

علم أميركا قرب مطار إل باسو في تكساس (أرشيفية)
25 يناير 2025 01:02

واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة
ترامب يقيل 12 مفتشاً
«الشيوخ الأميركي» يصادق على تعيين هيجسيث وزيراً للدفاع

بدأت الإدارة الأميركية الجديدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، الترحيل الجماعي لمن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، فيما أعلنت الحكومة، أمس، اعتقال مئات المهاجرين غير الشرعيين من المجرمين وترحيلهم. 
وذكرت المتحدثة باسم الحكومة كارولاين ليفيت عبر منصة «إكس»: أن «الجهات المعنية اعتقلت إجمالي 538 مجرماً كانوا دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، وترحيلهم على متن طائرات عسكرية».
وكانت وكالة «إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية» أعلنت اعتقال أكثر من 170 ألفاً في عام 2023، بمتوسط نحو 476 يومياً. ووصفت ليفيت العملية بأنها «أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية، قطع الوعود، الوفاء بالوعود». ووقع الرئيس ترامب العديد من المراسيم لكبح الهجرة غير الشرعية بعدما تولى المنصب، الاثنين الماضي.
ويسمح في الوقت الحالي مجدداً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال المهاجرين غير الشرعيين في أماكن حساسة مثل الكنائس أو المدارس أو المستشفيات، وهو تحول عن الترتيبات التي كانت مطبقة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

السلطات الأميركية
أميركا
ترحيل المهاجرين
الإدارة الأميركية
الحكومة الأميركية
ترامب
دونالد ترامب
المهاجرون غير الشرعيين
الهجرة غير الشرعية
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
الرياضة
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
اليوم 12:30
وفاة لاعبة أثناء التدريب
الرياضة
وفاة لاعبة أثناء التدريب
اليوم 12:16
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
الترفيه
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
اليوم 11:59
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
الرياضة
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©