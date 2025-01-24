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الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية في تعز وأبين

جندي يمني خلال المواجهات مع الحوثيين (أرشيفية)
25 يناير 2025 01:01

عدن (الاتحاد)

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أحبط الجيش اليمني عدداً من محاولات التسلل الهجومية التي نفذتها ميليشيات الحوثي في جبهات قتالية عدة بمحافظتي تعز وأبين.
وقالت مصادر عسكرية في محور تعز، إن القوات المسلحة أحبطت محاولة تسلل للميليشيات الحوثية في جبهة «الكريفات» شرقي المدينة، وأجبروها على التراجع والفرار.
وفي الوقت ذاته، تعاملت القوات المسلحة مع العديد من محاولات اعتداءات الميليشيات، استهدفت مواقع عسكرية للجيش في جبهات قتالية متفرقة بالمحافظة.
وفي محافظة أبين، تعاملت القوات المسلحة اليمنية بجبهة «ثرة» في مديرية «لودر» شمالي المحافظة، مع العديد من المحاولات الهجومية للميليشيات الحوثية، حاولت استهداف مواقع عسكرية باستخدام الطيران «المسيّر».
وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات المسلحة المرابطة في الجبهة، ردت بقصف مدفعي استهدف مواقع إطلاق الطيران المسيّر، وتكبيد الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح.

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