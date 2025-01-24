الجيش الإسرائيلي يكثف عمليته العسكرية في جنين

رام الله (الاتحاد)

كثف الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليته العسكرية المستمرة لليوم الرابع ضد الفلسطينيين بمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وأفاد الشهود بسماع أصوات انفجارات واشتباكات بين حين وآخر في المنطقة.

وقال شهود عيان، إن جرافات الجيش الإسرائيلي شرعت بتدمير البنى التحتية ومحال تجارية في المخيم.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أقدم الجيش على إحراق منازل فلسطينية ودفع بآليات ثقيلة لهدم مزيد من البيوت.

كما أكد الشهود أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عشرات الفلسطينيين وحولهم للتحقيق في مراكز قريبة من المدينة.

ومنذ الثلاثاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين، أطلق عليها اسم «السور الحديدي» قتل خلالها 13 فلسطينياً وأصيب 40 بجراح، وفق مصادر رسمية فلسطينية. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، أمس، إن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية أودت بحياة 12 فلسطينياً على الأقل، منذ الثلاثاء، وهو ما يهدد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفر المئات من سكان جنين بالضفة الغربية المحتلة، أمس الأول، بعدما هدم الجيش الإسرائيلي عدداً من المنازل في اليوم الثالث من العملية الموسعة في المدينة.

وأضاف الخيطان: «مكتبنا تأكد من قتل 12 فلسطينياً على الأقل وإصابة 40 على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ الثلاثاء، وقيل إن معظمهم من غير المسلحين».

وتابع: «قلقون أيضاً بسبب تصريحات متكررة من بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط توسيع إضافية للمستوطنات وانتهاك جديد للقانون الدولي، نكرر أن نقل إسرائيل سكاناً مدنيين منها إلى أراض تحتلها يصل إلى حد جريمة حرب».

وأشار الخيطان، إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، هاجم مستوطنون قرى فلسطينية بالضفة الغربية، ورشقوا مركبات بالحجارة ما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين كما أضرموا النار في منازل ومركبات.