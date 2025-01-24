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دخول 653 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال 24 ساعة

شاحنة محملة بمساعدات لدى دخولها غزة (رويترز)
25 يناير 2025 01:01

غزة (الاتحاد)

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، دخول 653 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. 
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان أمس، أن شحنات المساعدات والعاملين في المجال الإنساني يصلون إلى مناطق كان من الصعب الوصول إليها في السابق. 
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، قد وصفت معظم منازل الفلسطينيين التي بدؤوا في العودة إليها بأنها إما مدمرة أو غير صالحة للسكن، نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي دامت أكثر من 15 شهراً. 
وذكرت «الأونروا»، في منشور عبر حسابها عبر منصة «إكس»، أن فرقها ورغم التحديات الهائلة والظروف المزرية، تعمل على مدار الساعة لدعم العائدين إلى شمال قطاع غزة.

غزة
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
أوتشا
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