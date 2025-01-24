الإعلان عن أسماء 4 رهينات إسرائيليات سيُفرج عنهن اليوم

حسن الورفلي (غزة)

أعلنت حركة «حماس»، أمس، أسماء 4 رهينات من المجندات الإسرائيليات سيفرج عنهن اليوم السبت، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في ثاني عملية تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يبدأ التبادل بعد ظهر اليوم، وجاء بعد الإفراج في أول يوم من وقف إطلاق النار الأحد الماضي، عن ثلاث رهينات إسرائيليات و90 أسيراً فلسطينياً وكان ذلك وقتها أول تبادل في أكثر من عام.

وقال مسؤولون إن إسرائيل وافقت في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمؤلفة من 6 أسابيع عن الإفراج عن 50 أسيراً فلسطينيا مقابل كل مجندة من الرهينات، ويشير ذلك إلى أن مئتي سجين سيفرج عنهم مقابل المجندات الأربع. ومنذ الإفراج عن الرهينات الإسرائيليات الأحد الماضي، واستعادة رفات جندي كان مفقوداً لعشر سنوات، قالت إسرائيل إن 94 إسرائيلياً لا يزالون رهائن في غزة.