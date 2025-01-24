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القاهرة وواشنطن تؤكدان أهمية التنسيق المشترك لخفض التصعيد بالمنطقة

القاهرة وواشنطن تؤكدان أهمية التنسيق المشترك لخفض التصعيد بالمنطقة
25 يناير 2025 01:01

القاهرة (الاتحاد)

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أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، ونظيره الأميركي ماركو روبيو، أمس، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بهدف خفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار. 
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين تناولا خلاله مختلف الأزمات والتطورات الإقليمية والأوضاع في قطاع غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا والقرن الأفريقي وقضايا تتعلق بأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة. 
ونقلت الخارجية المصرية عن عبدالعاطي تأكيده أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أهمية احترام الأطراف كافة لبنود الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها. 
وشدد على ضرورة تحقيق تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استناداً إلى حل الدولتين بما يتفادى حلقات العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

مصر
أميركا
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