أول اجتماع أمني سوري - لبناني لوضع آلية مشتركة لضبط الحدود

دمشق (الاتحاد)

عقد رئيس هيئة الأركان السورية اللواء علي النعسان، ومدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس، اجتماعاً لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

وجاء الاجتماع في وقت حساس، حيث تزايدت عمليات التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية، خاصة في ظل ضبط القوات الأمنية اللبنانية مؤخراً كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المهربة عبر المنافذ الحدودية.

وأكدت مصادر أمنية أن «الجيش اللبناني يتخذ إجراءات صارمة لضبط الحدود ومكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان».

وأضافت المصادر أن «عمليات التهريب ازدادت بشكل كبير منذ سقوط نظام الأسد، نتيجة تدهور الاستقرار الأمني والاقتصادي في المناطق الحدودية».

وأشارت المصادر إلى أن مئات السوريين يعبرون يومياً إلى لبنان عبر المناطق الشمالية المتاخمة لحمص، خاصة من «القصير» باتجاه «حوش السيد علي» والقصر والهرمل، حيث تجري عمليات التهريب بشكل علني وفي وضح النهار.