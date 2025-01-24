السبت 25 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«التعاون الخليجي» يؤكد دعم لبنان ويدعوه لإصلاحات شاملة

خلال المؤتمر الصحفي
25 يناير 2025 01:01

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إسرائيل: سنبقى في لبنان لما بعد مهلة الانسحاب
أول اجتماع أمني سوري - لبناني لوضع آلية مشتركة لضبط الحدود

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أمس، دعم الدول الأعضاء للبنان ولكل ما يعزز أمنه واستقراره، ودعا إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.
وقال البديوي خلال مؤتمر صحفي عقده ووزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا مع وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب، في بيروت بختام زيارتهما أمس، إنه «يؤكد دعم مجلس التعاون الخليجي للبنان، ولكل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره، ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة للشعب اللبناني».
وأضاف أنه يؤكد كذلك الموقف الثابت الذي يتبناه مجلس التعاون بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. وشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة في لبنان لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها.

مجلس التعاون الخليجي
لبنان
جاسم محمد البديوي
جاسم البديوي
عبد الله علي اليحيا
وزير الخارجية الكويتي
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
الرياضة
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
اليوم 12:30
وفاة لاعبة أثناء التدريب
الرياضة
وفاة لاعبة أثناء التدريب
اليوم 12:16
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
الترفيه
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
اليوم 11:59
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
الرياضة
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©