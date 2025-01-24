«التعاون الخليجي» يؤكد دعم لبنان ويدعوه لإصلاحات شاملة

بيروت (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أمس، دعم الدول الأعضاء للبنان ولكل ما يعزز أمنه واستقراره، ودعا إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.

وقال البديوي خلال مؤتمر صحفي عقده ووزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا مع وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب، في بيروت بختام زيارتهما أمس، إنه «يؤكد دعم مجلس التعاون الخليجي للبنان، ولكل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره، ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة للشعب اللبناني».

وأضاف أنه يؤكد كذلك الموقف الثابت الذي يتبناه مجلس التعاون بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. وشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة في لبنان لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها.