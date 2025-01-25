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«الشيوخ الأميركي» يصادق على تعيين هيجسيث وزيراً للدفاع

«الشيوخ الأميركي» يصادق على تعيين هيجسيث وزيراً للدفاع
25 يناير 2025 09:41

أقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين بيت هيجسيث وزيراً للدفاع في تصويت مثير في وقت متأخر من ليل الجمعة، ليتجاوز تساؤلات بشأن مؤهلاته لقيادة وزارة الدفاع (البنتاجون) .
 ومجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون كان عازماً على إقرار تعيين هيجسيث، وهو مذيع سابق بشبكة «فوكس نيوز» ومن قدامي المحاربين.
وكان نائب الرئيس جيه دي فانس حاضراً للإدلاء بصوت فاصل، وهو أمر غير معتاد في مجلس الشيوخ بالنسبة لمرشحي الحكومة، الذين يحصلون عادة على دعم أوسع.
وكان هيجسيث نفسه في مبنى الكابيتول مع عائلته. وقال ترامب وهو يستقل طائرة الرئاسة بعد تفقد الدمار الناجم عن حرائق كاليفورنيا: «لدينا وزير دفاع رائع ونحن سعداء للغاية».
وأوضح ترامب إنه لا يهتم بمعارضة السيناتور ميتش ماكونيل، الزعيم الجمهوري السابق المؤثر والذي انضم إلى السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا والسيناتور سوزان كولينز في التصويت ضد هيجسيث معتبراً أن «الشيء المهم هو الفوز».
وتأتي قدرة مجلس الشيوخ على إقرار تعيين هيجسيث، على الرغم من سلسلة خطيرة من الادعاءات ضده، لتقدم مقياساً لقوة ترامب السياسية وقدرته على الحصول على ما يريد من الكونجرس الذي يقوده الحزب الجمهوري، وقوة الحروب الثقافية لتعزيز أجندته في البيت الأبيض.
وتساءل جاك ريد، السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ،«هل بيت هيجسيث هو حقا أفضل ما لدينا لنقدمه لتولي المنصب؟».
وحث زملائه على التفكير بجدية في تصويتهم. وعارض جميع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي إقرار تعيين هيجسيث.

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