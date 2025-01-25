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بولندا توجه نداء إلى الدول الأوروبية

وزير الدفاع البولندي (الثاني من اليسار) ونظيره الألماني يتفقدان قاعدة عسكرية
25 يناير 2025 17:28

وجه فلاديسلاف كوسينياك كاميش وزير الدفاع البولندي، اليوم السبت، نداء للأوروبيين بضرورة إنفاق المزيد من المال على الدفاع للفوز بتأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال كاميش، في مقابلة "لن يستمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى آرائكم بشأن أوكرانيا، إلا إذا بدأتم في الاستثمار بجدية في أمنكم".  
وأضاف كاميش "الوصفة بسيطة: المزيد من الإنفاق على الدفاع، والمزيد من الاستثمار في الصناعة العسكرية". وأكد أنه "حينها فقط، يمكن لأوروبا أن تحصل على مقعد، حقا في طاولة المفاوضات".
وتابع الوزير البولندي أن تأثير الأزمة الأوكرانية محسوس بقوة في بولندا المجاورة وعلى طول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).  
كان ترامب قد صرح أنه يتعين على دول الناتو أن تنفق خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، بارتفاع عن النسبة المستهدفة الحالية والبالغة 2 بالمئة.
ولطالما كان ترامب ناقدا لحلف الناتو، مؤكدا أن العديد من الأعضاء الأوروبيين يتخذون من الولايات المتحدة راعيا مجانيا، ولا يدفعون نصيبهم، بل يعتمدون على دافعي الضرائب الأميركيين.
وقال ترامب إن الضغط الذي مارسه، خلال ولايته الأولى، هو الذي دفع شركاء الناتو إلى الإنفاق أكثر، مضيفا "أنا من جعلتهم يدفعون 2%".

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بولندا
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