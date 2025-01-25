زيلينسكي يوجه طلبا لحلفاء بلاده

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أنّه يجب على حلفائه العمل على تحديد صيغة لأي محادثات سلام مقبلة مع روسيا، مؤكدا أنّه يجب إشراك كييف بهدف إجراء مفاوضات ناجحة.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كييف "أتفهّم أنّ الاتصالات يمكن أن تكون بأشكال مختلفة (...) أعتقد أننا يجب أنه نركّز اليوم (...) على كيفية التوصّل إلى سلام عادل".

وأضاف أنّ محادثات من دون تمثيل أوكراني لن تحقّق "نتائج حقيقية".

وأوضح الرئيس الأوكراني "قبل أي اجتماع مهما كان، من الملائم تحديد صيغة على الورق: كيف يمكننا التوصل إلى سلام عادل؟ أعتقد أن علينا التركيز على هذه النقطة اليوم"، مبديا خشيته من أن تختار روسيا شكل "قرار بالسلام" من دون موافقة أوكرانيا.

وازدادت التكهنات في شأن مفاوضات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة "استعداده للعمل" مع الولايات المتحدة على "مفاوضات حول القضايا الأوكرانية"، مشيدا بما يتمتع به نظيره الأميركي من "براغماتية" و"ذكاء".

وأكدت الإدارة الروسية أنها تنتظر "إشارات" من واشنطن في هذا الصدد، وخصوصا بعدما أعلن ترامب، الخميس، استعداده للقاء بوتين "فورا".

كانت الرئاسة الأوكرانية شددت، أمس الجمعة، على رفضها أي مفاوضات سلام بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في غياب كييف وأوروبا.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك، عبر تطبيق "تلغرام"، إن بوتين يريد "التفاوض على مصير أوروبا من دون أوروبا. يريد التحدث عن أوكرانيا من دون أوكرانيا. هذا الأمر لن يحصل".