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مجلس الشيوخ الأميركى يوافق على تعيين وزيرة الأمن الداخلي

كريستي نويم أمام مجلس الشيوخ الأميركى
25 يناير 2025 22:10

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم السبت، على تعيين كريستي نويم، حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية، لشغل منصب وزيرة الأمن الداخلي، وهي مؤسسة رئيسية في حملة الرئيس دونالد ترامب للقضاء على الهجرة غير الشرعية.
وجاء التصويت بعد يوم من تأكيد بيت هيجسيث، المذيع السابق لقناة "فوكس نيوز"، ليكون وزيرا للدفاع، إضافة إلى مناصب الأمن القومي السابقة التي منحها مجلس الشيوخ الضوء الأخضر بالفعل للمشاركة في إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الخارجية ومدير وكالة المخابرات المركزية.
تتولى نويم، 53 عامًا، وهي حليفة لترامب وحاكمة ولاية داكوتا الجنوبية للولاية الثانية، الإشراف على الوكالة الأميركية التي تشرف على إنفاذ القانون على الحدود وترحيل المهاجرين، ولكنها تقود أيضًا الجهود الفيدرالية بشأن الأمن السيبراني والإرهاب وإدارة الطوارئ.

المصدر: وكالات
كريستي نويم
وزارة الأمن الداخلي
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