الأمم المتحدة: حرب غزة قضت على 60 عاماً من التنمية بالقطاع

دافوس (وكالات)

قضت حرب غزة، والتي استمرت 15 شهراً في القطاع على 60 عاماً من التنمية، وسيكون من الصعب جمع عشرات مليارات الدولارات اللازمة لإعادة الإعمار، وفق ما قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس.

وقال أخيم شتاينر، خلال تواجده في منتدى دافوس: «إن حوالى ثلثَي المباني في القطاع الفلسطيني، دُمِّر أو تضرر بسبب القصف المكثف للجيش الإسرائيلي، وستكون إزالة 42 مليون طن من الأنقاض عملية خطرة ومعقدة»، مضيفاً، من المرجح أن يكون ما بين 65 و70% من المباني دمرت بالكامل أو تضررت، لكننا نتحدث أيضاً عن اقتصاد تم تدميره، مع تقديرنا أن حوالى 60 عاماً من التنمية ضاعت في هذه الحرب خلال 15 شهراً.

وأوضح شتاينر أن مليونَي شخص يعيشون في غزة خسروا منازلهم، لكنهم خسروا أيضاً البنية التحتية العامة وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة إمدادات مياه الشرب وإدارة النفايات.