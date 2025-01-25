جثامين آلاف القتلى لا تزال مفقودة تحت الركام في غزة

غزة (وام)

تواصل إدارة الدفاع المدني الفلسطيني، انتشال جثامين آلاف القتلى التي لا تزال تحت الركام بكافة مناطق قطاع غزة وتسجل بيانات المفقودين.

وقالت إدارة الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان لها، إنه بناءً على بيانات المواطنين الفلسطينيين، تم تسجيل أسماء وأماكن مئات القتلى المفقودين تحت أنقاض المباني والمنازل التي استهدفتها القوات الإسرائيلية خلال عدوانها على قطاع غزة.

وأضافت أن طواقمها، بالتعاون مع الخدمات الطبية والبلديات، تقوم بانتشال ما تستطيع انتشاله من جثامين القتلى بالمعدات والإمكانات البسيطة المتوفرة لديها، لكن ما زالت الأمور صعبة جداً ما لم يتم إدخال المعدات والآلات الثقيلة اللازمة.