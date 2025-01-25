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جهود فرنسية لدعم استمرار وقف النار في لبنان

جنود من الجيش اللبناني في قرية الخيام بجنوب لبنان (أ ف ب)
26 يناير 2025 01:01

بيروت (وكالات)

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أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني العماد جوزف عون في اتصال هاتفي ظهر أمس، أنه يجري اتصالات للإبقاء على وقف إطلاق النار واستكمال تنفيذه، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس عون لمواكبة الأوضاع في الجنوب. وتابع الرئيس عون اتصالاته ومشاوراته الكثيفة لمواكبة الأوضاع في الجنوب، في ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الإسرائيلية الخطيرة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. 
وأضاف البيان «في هذا الإطار، تلقى الرئيس عون ظهر أمس، اتصالاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عرض خلاله التطورات في الجنوب، والجهود المبذولة لضبط التصعيد وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والإجراءات الواجب اعتمادها لنزع فتيل التفجير». وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يجري اتصالات من أجل الإبقاء على وقف إطلاق النار واستكمال تنفيذ الاتفاق. وبحسب البيان، أكد الرئيس عون لنظيره الفرنسي، على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق مندرجات الاتفاق حفاظاً على الاستقرار في الجنوب، وعلى وقف انتهاكاتها المتتالية، لا سيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية، وجرف الأراضي، الأمر الذي سيعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم.

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