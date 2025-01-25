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الولايات المتحدة تبدأ أكبر خطة ترحيل للمهاجرين في تاريخها

مهاجرون مقيدون خلال ترحيلهم من أميركا
26 يناير 2025 01:01

واشنطن ومكسيكو سيتي (وكالات) 

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قال توم هومان المسؤول عن أمن الحدود في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الإدارة تخطط لتنفيذ ما وصفه بـ«أكبر عملية ترحيل» في تاريخ الولايات المتحدة. ويأتي هذا في الوقت الذي أشارت تقارير إلى رفض المكسيك استقبالَ طائرة عسكرية أميركية تقلّ مهاجرين غير شرعيين، الخميس، فيما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض صحة هذه التقارير. وأضاف هومان، الذي كان يشغل منصب المدير السابق بالإنابة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، والملقب بـ«قيصر الحدود»، في مقابلة تلفزيونية، أنه «بعد أيام فقط من تولي ترمب منصبه، استخدمت الحكومة الأميركية، ولأول مرة على الإطلاق، طائرات عسكرية لنقل المهاجرين إلى بلادهم»، مشيراً إلى أن هذا «سيصبح الآن إجراءً يومياً».
و«قيصر الحدود» لقب غير رسمي، يُستخدم في الولايات المتحدة لوصف بعض المسؤولين رفيعي المستوى الذين يُمنحون عادةً سلطاتٍ واسعةً لمعالجة قضية معينة.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن القوات الجوية الأميركية نقلت، الخميس، أكثر من 150 مهاجراً إلى جواتيمالا عبر رحلتين منفصلتين، لكن هومان أوضح أن «الرحلات الجوية العسكرية ليست سوى جزء واحد من خطة أوسع بكثير». وتابع: «إذا كنت في البلاد بشكل غير قانوني، فأنت ضمن المستهدفين لأنه ليس من المقبول انتهاك قوانين هذا البلد».  

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