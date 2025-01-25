مقتل 79 مسلحاً في شمال شرق نيجيريا

أبوجا (وام)

أعلن الجيش النيجيري مقتل 79 مسلحاً وخاطفاً مشتبهاً بهم في عمليات شنتها قواته خلال الأسبوع الماضي بمناطق متفرقة من شمال شرق البلاد. وذكر إدوارد بوبا، المتحدث باسم الجيش، في بيان صادر أمس، أن العملية التي نفذتها القوات المسلحة على مستوى البلاد أدت إلى اعتقال 252 فرداً وتحرير 67 رهينة من سيطرة المسلحين الذين قُتل منهم 79 شخصاً.

وتكثف السلطات في نيجيريا جهودها لتأمين البلاد التي شهدت مقتل نحو 35 ألف مدني ونزوح أكثر من مليوني شخص آخرين في المنطقة الشمالية الشرقية، وفقاً للأمم المتحدة. وتستغل الجماعات المسلحة الوجود الأمني المحدود في المنطقة لشن هجمات على القرى، ولا يتم إطلاق سراح العديد من الضحايا إلا بعد دفع فدى مالية.