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ترامب يناقش ملف "تيك توك".. والقرار خلال 30 يوماً

ترامب يناقش ملف "تيك توك".. والقرار خلال 30 يوماً
26 يناير 2025 13:59

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجري محادثات مع عدة أطراف بشأن شراء تيك توك وإن من المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل التطبيق الذي يحظى بالشعبية في غضون 30 يوماً.


وأضاف للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة إلى فلوريدا أمس السبت "أتحدث مع الكثير من الناس عن تيك توك وهناك اهتمام كبير به".


وفي تصريحات ترامب للصحفيين.. قال ترامب العديدون يتحدثون معي، أشخاص مهمون جدا، بشأن شرائه وسأتخذ هذا القرار على الأرجح في غضون الثلاثين يوما المقبلة. الكونجرس أمهل 90 يوما. إذا تمكنا من إنقاذ تيك توك، أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً".

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المصدر: وكالات
ترامب
تيك توك
دونالد ترامب
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