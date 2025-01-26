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توجيه اتهام للرئيس الموقوف عن العمل في كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الموقوف عن العمل يمثل أمام محكمة
26 يناير 2025 16:34

قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إن الادعاء وجه، اليوم الأحد، اتهاما رسميا بقيادة عصيان إلى الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل، بسبب مساءلته التي قد تفضي إلى عزله، فيما يتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي.
وأكد متحدث باسم الحزب الديمقراطي، في مؤتمر صحفي "الادعاء قرر توجيه اتهام رسمي إلى يون سوك يول الذي يواجه اتهامات بتزعم عصيان".
وتوجيه تلك الاتهامات هي السابقة الأولى من نوعها لرئيس في كوريا الجنوبية وإذا أدين قد تصدر بحقه عقوبة بالسجن لسنوات بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية الصادم الذي سعى لحظر الأنشطة السياسية والبرلمانية والسيطرة على وسائل الإعلام.
جاء قرار توجيه الاتهام بعد أن أوصى تحقيق، الأسبوع الماضي، بتوجيه الاتهامات رسميا ليون بعد أن قرر البرلمان مساءلته ووقفه عن أداء مهام منصبه في 14 ديسمبر.
وأصبح يون، الذي تولى في السابق مسؤولية الادعاء العام، في الحبس الانفرادي منذ أن اعتقل في 15 يناير ليكون أول رئيس في منصبه يعتقل.
وحث محامون، يمثلون يون، الادعاء على الإفراج عنه فورا ووصفوا حبسه بأنه غير قانوني.

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المصدر: رويترز
يون سوك-يول
كوريا الجنوبية
اتهام
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