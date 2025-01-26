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قتلى وجرحى من الجيش بهجوم إرهابي في نيجيريا

أفراد من الجيش النيجيري (أرشيفية)
26 يناير 2025 16:46

قتل 27 جنديا نيجيريا على الأقل في هجوم إرهابي في شمال شرق البلاد، بحسب ما أفاد مصدران عسكريان اليوم الأحد، في أحد أكثر الهجمات الانتحارية دموية التي استهدفت قوات الجيش في السنوات الأخيرة.
وأطلق الجيش، الجمعة، حملة برّية تستهدف تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق نيجيريا.
وهاجم إرهابي بسيّارته المحمّلة بمتفجّرات، التي كانت مخبّأة وسط نبات وارف، موكبا للقوّات قيد التنقّل قرابة الساعة 20,30 بتوقيت غرينيتش، بحسب ما كشف عنصران في الجيش فضّلا عدم الإفصاح عن هويّتيهما.
وقال أحدهما "أسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل 27 جنديا، بينهم القائد، وإصابة عدد آخر بجروح خطرة".
وأوضح المصدر الثاني أنه "لم يتسنّ للقوّات التحلّي برؤية واضحة للمحيط بسبب الظلام".
ورشّح أن ترتفع حصيلة الضحايا، إذ إن بعض الجرحى في "حالة خطرة".

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المصدر: آ ف ب
نيجيريا
هجوم إرهابي
الجيش النيجيري
بوكو حرام
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